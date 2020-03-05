Galatasaray'da ekipte pazar günkü Sivasspor deplasmanı için hazırlıklar sürerken, en büyük müjde Mario Lemina’dan geldi. Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün sabahki antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Planlandığı gibi Sivas deplasmanına yetişen yıldız futbolcu, ilk 11’deki yerine geri dönebilir.

Teknik patron Fatih Terim, her ne kadar ilk etapta, tıpkı Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Seri, Ömer, Belhanda üçlüsünü ön planda düşünse de, Lemina, Seri, Ömer üçlüsünü de deplasmanda takım merkezini güçlü tutmak için kullanabilir. Tecrübeli çalıştırıcı, bugünden itibaren taktik provaları başlatacak ve ekibinin Sivasspor analizine göre bir oyun kurgusu oluşturacak.



