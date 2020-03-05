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Galatasaray'da son dakika Mario Lemina gelişmesi! Fatih Terim kararsız kaldı...

Sivasspor maçı öncesi Galatasaray'a Lemina müjdesi... Yıldız futbolcu, dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Fatih Terim, orta saha kurgusunu tekrar gözden geçiriyor...

05 Mart 2020, Perşembe 07:05 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika Mario Lemina gelişmesi! Fatih Terim kararsız kaldı...

Galatasaray'da ekipte pazar günkü Sivasspor deplasmanı için hazırlıklar sürerken, en büyük müjde Mario Lemina’dan geldi. Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün sabahki antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Planlandığı gibi Sivas deplasmanına yetişen yıldız futbolcu, ilk 11’deki yerine geri dönebilir.

Teknik patron Fatih Terim, her ne kadar ilk etapta, tıpkı Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Seri, Ömer, Belhanda üçlüsünü ön planda düşünse de, Lemina, Seri, Ömer üçlüsünü de deplasmanda takım merkezini güçlü tutmak için kullanabilir. Tecrübeli çalıştırıcı, bugünden itibaren taktik provaları başlatacak ve ekibinin Sivasspor analizine göre bir oyun kurgusu oluşturacak.

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