Galatasaray'da sakat futbolculardan kötü haber geldi. Trtspor'un haberine göre; Marcao ve Saracchi sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. İki futbolcu Sarı-Kırmızılı takımın 1-0 kazandığı Ankaragücü maçında sakatlanmıştı.

Galatasaray açıklama yaptı...

"Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı."

Fatih Terim'in Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada Marcao'nun yerine Donk, Saracchi'nin yerine ise Emre Taşdemir'i oynatması bekleniyor.





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