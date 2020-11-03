Galatasaray'da sakat futbolculardan kötü haber geldi. Trtspor'un haberine göre; Marcao ve Saracchi sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. İki futbolcu Sarı-Kırmızılı takımın 1-0 kazandığı Ankaragücü maçında sakatlanmıştı.
Galatasaray açıklama yaptı...
"Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı."
Fatih Terim'in Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada Marcao'nun yerine Donk, Saracchi'nin yerine ise Emre Taşdemir'i oynatması bekleniyor.