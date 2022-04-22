Galatasaray camiasının gözü bugün mahkeme koridorlarında olacak... Sarı- Kırmızılı kulübün 30 Nisan'da gerçekleşmesi gereken seçimli kongreye yönelik çıkarılan tedbir kararına itiraz duruşması, bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüşülecek. Mahkeme, Galatasaray'ı haklı bulur ve tedbir kararını kaldırırsa, Sarı-Kırmızılılar 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek. Bu yarış, daha önce de belirlendiği gibi Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk arasında geçecek. Ancak mahkeme tedbiri kaldırmazsa, işte o zaman Galatasaray’da işler biraz daha karmaşık hale gelecek. Bu durumda son genel kurulda alınan kararların iptali, dolayısıyla Başkan Burak Elmas'ın ibrasızlığı ortadan kalkacak.

Biri bitiyor, biri başlıyor

Elmas ve yönetimi böylece kulübü yönetmeye devam edebilecek. Tekrar seçim sürecinin başlaması için Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekecek. Bir başka formül ise genel kurul üyelerinin imza toplayarak erken seçim talebinde bulunması olacak. Ancak gündemde başka sorunlar da var. Çünkü Galatasaray'ın önünde sadece Fırat Develioğlu'nun aldırdığı tedbir kararı yok. Develioğlu'ndan sonra yine bir kulüp üyesi olan Abdullah Burhan Sadıkoğlu da seçimin durdurulması yönünde mahkemeye başvurdu. Üstelik İstanbul Valiliği'nin açmış olduğu geriye dönük iki kongrenin iptal davası da devam ediyor.