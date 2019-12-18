Galatasaray'da son dakika Luyindama gelişmesi

Son dakika haberi... Galatasaray, Demokratik Kongo Milli Takımı’nın maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Luyindama hakkında son kararını verdi.

18 Aralık 2019, Çarşamba 06:43 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika Luyindama gelişmesi

Son dakika gelişmesi... Demokratik Kongo Milli Takımı’nın maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Luyindama hakkında son karar verildi. Başarılı savunma oyuncusunun sözleşmesi sezon sonuna kadar dondurulacak. Bu şekilde yabancı kontenjanında yer açacak olan Sarı-Kırmızılılar, Luyindama’nın yerine bir takviye daha yapacak.

Sol diz ön çapraz bağı ve menisküs ameliyatı olan 25 yaşındaki savunmacı, gelecek sezonun yaz kampı çalışmalarına katılması hedefliyor.

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