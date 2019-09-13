Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, Falcao'nun ayağından bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Yeni transfer Lemina, ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkarken, 30. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Maçın ardından sakatlığı hakkında bilgi veren Gabonlu oyuncu, Sarı Kırmızılı camianın yüreğine su serpti. Kısa süreli mide bulantısı geçirdiğini ifade eden Lemina, ''Maçta ufak bir mide bulantısı yaşadığım için oyundan çıkmak zorunda kaldım ancak şu an iyi durumdayım. Burada dünyada eşi benzeri olmayan bir atmosfer var. Taraftarımız arkamızda olduğu sürece biz de zaferlere devam edeceğiz.'' dedi.

Taraftara övgüler yağdıran yıldız oyuncu, "Bu atmosferin dünyada eşi benzeri yok. Taraftarımız arkamızda olduğu sürece, biz de zaferlere devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu haberi de okudular Galatasaray'da son dakika: Mario Lemina şoku