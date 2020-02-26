Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 24. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda yaptığı antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra takım hâlinde pas oyunu gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Lemina koşulara başladı!

Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı. Antrenman öncesi, Younes Belhanda ve Ahmet Çalık’ın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.