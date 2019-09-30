Galatasaray'da son dakika! Lemina PSG maçında yok
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Galatasaray'da Lemina şoku yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Mario Lemina'nın PSG maçının kamp kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
Son dakika gelişmesi... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi PSG'yi konuk edecek Galatasaray’da Mario Lemina forma giyemeyecek. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina’nın, yarınki PSG karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram’a bırakmıştı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen oyuncumuz Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Paris Saint-Germain maçının kamp kadrosunda yer almayacaktır."
Bu haberi de okudularGalatasaray - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Gs - PSG şifresiz mi?