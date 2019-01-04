4 Ocak devre arası transfer dönemi bugün itibari ile başladı. Galatasaray'da hareketli dakikalar yaşanacak gibi görünüyor. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile kesin olarak yollar ayrılıyor. Rodrigues'in ise görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. Fatih Terim'den ilk kez transfer açıklaması geldi. İşte son dakika 4 Ocak son dakika transfer haberleri ve detaylar...

DEMBA BA'DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI!

Senegalli forvet, transfer süreciyle ilgili soruyu "çok az daha bekleyin" diye cevapladı. Çin 1. Lig ekiplerinden Shanghai Greenland Shenhua forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Ligi ve Türk futbolunu yakından tanıdığı için Demba Ba'yı öncelikli forvet adayı olarak düşünen sarı kırmızılılar, Senegalli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Transferin Fatih Terim'in onay vermesi halinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Demba Ba'ya 6 ay karşılığında ödenmesi planlanan ücret ise 1 milyon 400 bin Euro civarında olacak.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Göztepe forması giyen Demba Ba, 13 karşılaşmada şans bulurken, 7 gol attı, bir de asist yaptı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu 2014-2015 sezonunda ve 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında toplam 1.5 sezon top koşturduğu Beşiktaş'ta 46 maçta 28 gol atıp, 7 de asist yapmıştı. (Yeni Şafak)

MARIANO TRANSFERİ ASKIYA ALINDI

Yaklaşık 1 aydır Galatasaraylı Mariano Filho ile yakından ilgilenen Flamengo bu transferi askıya aldı...Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, "Flamengo, Mariano'dan vazgeçti. Önceden ilgileniyorlardı ancak parasal konularda anlaşma sağlayamadılar. Flamengo artık bu transferi istemiyor" ifadesini kullandı. (Takvim)

GALATASARAY GÖKHAN TÖRE'Yİ İSTİYOR

Sarı-Kırmızılı takım, Siyah-Beyazlılar’ın kadroda düşünmediği Gökhan’ı uygun bir bonservis karşılığında kadrosuna katmak istiyor. Fatih Terim’le yeniden kendini bulacağına inanan Gökhan, Sarı-Kırmızılı takıma katılmaya hazır. Önümüzdeki günlerde iki takımın arasında görüşmelerin yapılması ve transferin gerçekleşmesi bekleniyor. (Akşam)

GALATASARAY'DAN KJAER HAREKATI!

Serdar Aziz'in takımdan ayrılacak olmasıyla stoper mevkiinde boşluk yaşayacak olan Galatasaray, bu bölgeye kamp başlamadan transfer yapmak istiyor. Sevilla'dan Simon Kjaer'i transfer etmek isteyen Galatasaray, yıldız oyuncu için Rodrigues'ten gelecek para ile kesenin ağzını açacak. Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan ekini Al Ittıhad'a satan Sarı-Kırmızılılar, bu transferden yaklaşık 10 milyon Euro gelir elde edecek. Cimbom'un Danimarkalı milli stoperin transferi için izleyeceği yol haritası da belli oldu. Oyuncunun menajeriyle 3. kez masaya oturacak olan Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcunun kulübüne 5 milyon Euro, kendisine ise yıllık 2 milyon Euro'dan olmak üzere 3 senelik sözleşme teklif etmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, Rodrigues transferinin gerçekleşmesinin ardından Kjaer için resmi girişimlere başlayacak. Simon Kjaer'in de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. (Ajansspor)

MANGALA TRANSFERİNDE SONA DOĞRU!

27 yaşındaki Fransız stoper için İngiliz ekibi kiralama bedeli istemediğini ancak futbolcunun sezonun ikinci yarısı için alması gereken 2.5 milyon Euro'yu Sarı-Kırmızılı kulübün ödemesini istedi. Her iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'İn ısrarla kadroda görmek istediği Mangala'nın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ancak istediği ücretin indirilmeye çalışıldığı belirtildi.

4.5 yıllık sözleşme isteyen Mangala'nın senelik 3.6 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı belirtildi.

Diğer taraftan forvet hattı için düşünülen Alan Carvalho için ise Çin tarafı 1-2 gün içinde kararını verecek. Guangzhou Evergrande'nin yeni forvet almasını ve böylece Alan'ı serbest bırakmasını bekleyen Cim-Bom, golcü oyuncuyu Antalya kampına yetiştirmek istiyor. (Skorer)

YUNUS AKGÜN'E TALİP ÇIKTI!

Aslan’ın 18 yaşındaki solak yeteneği Yunus Akgün’e, İtalyan kulübü Lazio’nun yakın ilgi gösterdiği ileri sürüldü.

Çizme medyasında görev yapan gazetecilerin iddiasına göre, Lazio’nun scout ekibi, Yunus’un yeteneklerine hayran kaldı ve genç oyuncuyu bir süre daha izleyecek.

Teknik ekipten de olumlu rapor gelirse, transferi için Galatasaray’a teklif yapılacak.

KASIMPAŞA'DAN SİNAN GÜMÜŞ BOMBASI!

Zirve yarışının iddialı ekiplerinden biri olan Kasımpaşa, transferde de büyük oynuyor. Devre arası için yönetim, 5 milyon Euro’luk bütçe belirlerken, İstanbul ekibi bu rakamı sadece oyuncu bonservisine harcayacak. Hem yurt dışında hem de yurt içinde görüşmelerini sürdüren Kasımpaşa’nın hedefindeki isimlerden biri de Sinan Gümüş. Teknik direktör Mustafa Denizli, Galatasaray döneminde birlikte çalıştığı ve müthiş verim aldığı gurbetçi futbolcuyu Kasımpaşa’da görmek istiyor. Yönetim harekete geçerken, önümüzdeki günlerde resmi teklifle Galatasaray’ın kapısı çalınacak.

Daha yüksek ücret

Cim Bom’la yarım sezon sözleşmesi kalan Sinan’a henüz beklediği yeni kontrat teklifi yapılmış değil. Kasımpaşa da bu durumdan yararlanıp, Galatasaray’da kazandığı 650 bin Euro’luk ücretin daha fazlasını önererek Sinan’ı ikna etmeyi planlıyor.

FATİH TERİM'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Galatasaray'da Fatih Terim'den taraftarları heyecanlandıran transfer açıklaması... Deneyimli hoca Instagram TV'den yaptığı açıklamada "Forvet ve stoper mevkileri dışında belki bir kanat oyuncusu ve bir orta saha oyuncusunu takıma dahil edebiliriz. Bunların anlaşmaları resmi kanallarımızdan duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı Garry Rodrigues'in Al Ittihad ile görüşeceğini belirterek "Garry Rodrigues'e transfer görüşmesi izin verdim. Sonucunu henüz bilmiyoruz ama anlaşma sağlanırsa vedalaşacağımız isimlerden birisi" dedi.

Terim, çıkan transfer iddiaları ile ilgili ise, "Radamel Falcao, Luiz Felipe, Joao Miranda, Emre Mor ve Smolov gibi isimler duyuyorum, okuyorum. Özellikle sosyal medya bu konuda sabır sınırlarını zorlamaya başladı. Bu hesaplar sizi aldatıyor" sözleriyle adı geçen isimleri yalanladı.