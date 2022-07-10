Geçen sezonun devre arasından bu yana adı birçok Avrupa kulübüyle transferde anılan Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray 'daki geleceği büyük ölçüde netleşti. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezonda da büyük ihtimalle Sarı-Kırmızılı formayı giymeye devam edeceği bildirildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un planı, Yunus ve Kerem'i kanatlarda kullanarak, yerlilerin ön planda olduğu bir hücum gücü oluşturmak. Böylece orta sahadaki yabancı oyuncu fazlalığı, savunmaya da yapılan yerli takviyeleriyle beraber tolore edilecek.

Buna karşın Avrupa kulüplerinden birkaç temsilcinin, Kerem'in menaceriyle temaslara devam ettiği ve yakın zamanda Galatasaray'a yeni bir teklif gelebileceği de ifade ediliyor.