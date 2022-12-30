Galatasaray'da son dakika kararı! Fenerbahçe'den önce
Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray bugün saat 14.00'te Erden Timur'un basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Sivas maçı sonrası Fenerbahçe de 15.00'te açıklama yapacağını duyurmuştu.
Fenerbahçe 'nin ardından Galatasaray 'dan da flaş hamle. Sarı-Kırmızılı kulüp bugün saat 14.00'te Erden Timur'un NEF Stadı'nda Sivasspor maçında yaşanan hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
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GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI!
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, Nef Stadyumu'nda gündeme dair yapacağı basın toplantısını saat 14.00'ten itibaren @GSTV, http://galatasaray.com ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz.
Sivasspor maçının bitimiyle Fenerbahçe de resmi sayfalarından bugün basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1608551699635109888?s=20&t=FbDVKxRPO3RBBcrs-MySFA
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Bilgilendirme | Kulübümüz yarın saat 15.00’te son yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.