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Galatasaray'da son dakika kararı! Fenerbahçe'den önce

Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray bugün saat 14.00'te Erden Timur'un basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Sivas maçı sonrası Fenerbahçe de 15.00'te açıklama yapacağını duyurmuştu.

30 Aralık 2022, Cuma 10:26 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika kararı! Fenerbahçe'den önce

Fenerbahçe 'nin ardından Galatasaray 'dan da flaş hamle. Sarı-Kırmızılı kulüp bugün saat 14.00'te Erden Timur'un NEF Stadı'nda Sivasspor maçında yaşanan hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.


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GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, Nef Stadyumu'nda gündeme dair yapacağı basın toplantısını saat 14.00'ten itibaren @GSTV, http://galatasaray.com ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz.

Sivasspor maçının bitimiyle Fenerbahçe de resmi sayfalarından bugün basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.



FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Bilgilendirme | Kulübümüz yarın saat 15.00’te son yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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