Sarı-Kırmızılılar, maçların son bölümlerinde kabus yaşamayı sürdürüyor. Galatasaray, 2. haftadaki Konyaspor mücadelesinde 90+6. dakikada Jonsson’un golüyle taraftarı önünde galibiyetten olmuştu. Aslan, hemen ardından Kayserispor deplasmanında benzer bir senaryo yaşadı. 90+1’de Umut Bulut’un golüyle skora denge gelse de Galatasaray 90+9’da Adem Büyük’le zafere uzanmayı başardı. Son dakika kabusu, Malatya deplasmanında bir kez daha kendini gösterdi.

4 puan gitti

Cim Bom, 23. dakikada Seri ile öne geçip, sayısız fırsattan yararlanamadı. Kalesinde her geçen dakika daha fazla baskı gören Galatasaray, 89. dakikadaki serbest vuruşta Guilherme’yi bomboş bırakınca yıldız futbolcu cezayı kesti. Ligde henüz 5 hafta geride kalmasına rağmen Sarı-Kırmızılılar şimdiden son dakika golleriyle 4 puandan oldu.

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