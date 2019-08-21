Galatasaray taraftarı Falcao için artık günleri değil saatleri sayıyor. Çünkü Kolombiyalı oyuncu her geçen gün Sarı- Kırmızılı formaya biraz daha yaklaşıyor. Monaco’ya rest çeken, son maçın kadrosundan ağrılarını gerekçe göstererek çıkan ve yapılan son teklife olumsuz yanıt veren deneyimli golcünün sosyal medyada Cim Bom’u takibi de tam gaz devam ediyor. Artık Monaco’nun da eli tamamen zayıfladı ve Aslan’ın teklifine ‘evet’ demek için adeta köşeye sıkıştı.

Cuma günü sağlık kontrolü

Hatta Falcao’nun yarın İstanbul’da olması, Cuma günü sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Taraftarı en çok heyecanlandıracak nokta ise pazar günü ile alakalı. Başarılı oyuncunun lisans işlemlerinin halledilmesi ve en kötü ihtimalle kulübede yer alıp Sarı-Kırmızılılarla buluşması planlanıyor. Asıl şov ise bilindiği gibi imzada olacak, Türk Telekom’un kapıları bir kez daha sevenleri buluşturmak için açılacak.

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