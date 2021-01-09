Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesinden sonra Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci hamlesi geldi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, milli takımın yıldızı İrfan Can'ı çok istiyor. Oyuncu da hem Arda Turan'a olan yakınlığı hem de Oğulcan ve Taylan gibi yakın arkadaşlarının Galatasaray'da forma giymesi nedeniyle transfere sıcak bakıyor. Galatasaray, bu transfer için Luyindama'nın satışını bekliyor. Son dakika bilgisine göre Galatasaray, 8 milyon € görür görmez oyuncuyu satacak.

İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ LUYİNDAMA'NIN SATIŞINA BAĞLI!

Berat Özdemir'i Trabzonspor'a kaptıran Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf'u gündemine aldı fakat oyuncu için istenen bonservis bedeli de Galatasaray'ı geriye itti. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak isteyen G.Saray, gözden çıkarılan Diagne'yi Başakşehir'e takas olarak önerdi ancak olumsuz cevap aldı. Turuncu-lacivertlilerin 25 yaşındaki merkez orta sahaya karşılık 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği ortaya çıktı. FFP kıskacı nedeniyle 1 milyon Euro harcama limiti olan Cimbom'un, oyuncu satmaktan başka çaresi kalmadı.

10 MİLYON EURO'NUN ALTINA DÜŞTÜLER

Prensipte anlaşma sağlanan İrfan Can'a bütçe oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi bitmeden Luyindama'yı satmayı başarabilirse Başakşehir'in kapısını çalacak.

Demokratik Kongolu futbolcu için 10 milyon Euro üzeri bonservis beklentisinden vazgeçen G.Saray cephesi, 27 yaşındaki oyuncu için ödediği rakam olan 8 milyon Euro'yu gördüğü anda teklifi değerlendirmeye alacak. (Sabah)