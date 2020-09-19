Sarı-Kırmızılı yönetim, sözleşmeleri 2022 yılında sona erecek iki yıldız stoperin sözleşmelerini uzatmak ve maaşlarında iyileştirmeye gitmek için harekete geçti. Galatasaray önümüzdeki sezon yüksek gelir elde etmeyi düşündüğü iki oyuncusu ile masaya oturacak ve sözleşmelerini uzatmaya çalışacak. Ayrıca bu iki yıldızın maaşlarında iyileştirmeye gidilecek.

Galatasaray yönetimi, iki oyuncuya gelecek muhtemel teklifler karşısında elinin güçlü olmasını istiyor. İngiliz takımlarının gözdesi olan Luyindama ve İtalyan ekiplerinin takibindeki Marcao'nun teklife vereceği cevap merakla bekleniyor. (Takvim)