Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesiyle başlayan seçim sürecinde geriye sayım devam ediyor. Galatasaray , 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek, adayların ise 8 Nisan'a kadar kesin listelerini sunmaları gerekiyor. Şu ana kadar camianın önde gelen birçok ismi oy gruplarıyla çalışmalar yapsa da bir önceki seçime de giren Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk dışında adaylığını resmen açıklayan kimse olmadı. Cuma günü itibarıyla başka liste bildiren kimse olmazsa, seçimli kongre Hamamcıoğlu ile Öztürk arasında geçecek. Hatırlanacağı üzere Haziran ayında yapılan seçimde Eşref Hamamcıoğlu özellikle ilk sandıklarda açık ara önde olmasına rağmen, son sandıklarda Burak Elmas çok az bir farkla başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Kulislerde hazırlık var

O günkü seçimde istediğini alamayan Metin Öztürk ise aynı ekiple birlikte kongreye hazır. Öztürk'ün bugün listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na sunması bekleniyor. Ardından Eşref Hamamcıoğlu da son listesinde bazı güncellemeler yaparak Divan Başkanlığı'na başvuruda bulunacak. Camiaya yakın kaynaklar, kulis çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve cuma günü bazı sürprizler yaşanabileceğini ifade etse de süreç şu an için iki adaylı bir seçimin daha yüksek ihtimal olduğunu ortaya koyuyor.

Haziran'daki kongrede 1500 oy alan Eşref Hamamcıoğlu, ilk sandıklarda önde götürdüğü seçimi sadece 41 oy farkla kaybetmişti.

Son seçimde 893 oy alarak üçüncü sırada kalan Metin Öztürk, aynı ekip ve listelerle bir kez daha başkanlık yarışına giriyor.

Çoğunluğun gözü Özbek'te...

İbrasızlık kararı sonrası yeni dönem başkanlığı konusunda en güçlü isim olarak görünen Dursun Özbek, camianın desteğini almadan bir yarışa girmeyeceğini dile getirmişti. Merhum başkan Mustafa Cengiz'in karşısında girdiği seçimi kaybeden ve benzer bir senaryo yaşamak istemeyen Özbek'e, camianın büyük çoğunluğundan destek gelmeye devam ediyor. Son açıklamaları, seçime girmeyeceği yönünde olsa da son gün sürprizlerinden birinin Dursun Özbek'in adaylığını duyurması şeklinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Divan kararı o ekibi üzdü!

Seçim sürecindeki en büyük hayal kırıklığını Abdurrahim Albayrak ve arkadaşları yaşıyor. Bir önceki Mustafa Cengiz yönetimi ibra edilmemesine karşın, o yönetimdeki isimler mahkeme kararıyla Haziran'daki seçime girebilmişti. Albayrak, Yiğit Şardan'ın listesine dahil olsa da, seçimde ağır bir yenilgi yaşamışlardı. Bu seçimde de Albayrak'ın aday olması veya güçlü bir listede yer alması beklenirken, Divan Başkanlığı'ndan çıkan karar bu cephede hayal kırıklığı yarattı. Cengiz döneminde idari yönden ibra edilmeyen yönetimde yer alan Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın bu seçime giremeyeceği kararı, Divan tarafından kendilerine bildirildi.