Galatasaray Süper Lig 'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takımda bu kritik maç öncesinde Mauro Icardi şoku yaşanıyor.

Arjantinli golcü Icardi ve Yusuf Demir Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı. İki futbolcunun neden kadroda olmadığına dair kulübün açıklaması merakla bekleniyor.

Icardi takımla çalışmıştı!

Kadroda olmayan Icardi ve Yusuf Demir bugün gerçekleştirilen idmanda takımla beraber çalışmışlardı. Ancak Okan Buruk iki futbolcuyu kafileye dahil etmedi.

Yakup Çınar