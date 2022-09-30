MENÜ

Galatasaray'da son dakika! Icardi ve Yusuf Demir şoku

Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir maç kadrosunda yer almadı.

30 Eylül 2022, Cuma 14:11 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da son dakika! Icardi ve Yusuf Demir şoku

Galatasaray Süper Lig 'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takımda bu kritik maç öncesinde Mauro Icardi şoku yaşanıyor.

Arjantinli golcü Icardi ve Yusuf Demir Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı. İki futbolcunun neden kadroda olmadığına dair kulübün açıklaması merakla bekleniyor.

Icardi takımla çalışmıştı!

Kadroda olmayan Icardi ve Yusuf Demir bugün gerçekleştirilen idmanda takımla beraber çalışmışlardı. Ancak Okan Buruk iki futbolcuyu kafileye dahil etmedi.

Yakup Çınar

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...