Galatasaray 'ın forvet transferindeki yeni hedefi Andrea Belotti için, Erden Timur'dan önce Galatasaray taraftarı devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan santrforun sosyal medya hesaplarını tam anlamıyla mesaj yağmuruna tuttu.

Taraftardan Belotti'ye baskı

Artık klasikleşen "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajlarıyla tecrübeli oyuncuya baskı yapan Galatasaraylılar'ın gözü artık kulüpten gelecek müjdeli haberde. Aslan son olarak 28 yaşındaki golcüye senelik 4 milyon Euro önerdi. Bonservisi elinde olan İtalyan yıldızın ise imza parası talebinde bulunduğu belirtiliyor. Erden Timur, oyuncuyla son kez görüşmek üzere İtalya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Fransa'dan Icardi iddiası

Transfer listesi artık dünya yıldızlarıyla dolu olan Galatasaray hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazetelerinde yer alan haberlere göre PSG'nin yıldız golcüsü Mauro Icardi, kulüpten ayrılma hazırlığında ve iki takımla ciddi olarak görüşüyor.

Bunlardan birinin Manchester United, diğerinin Galatasaray olduğu belirtiliyor. Hatta Sarı-Kırmızılılar'ın Icardi'yi kiralamak amacıyla PSG ile tam 3 kez görüşme yaptığı ifade edildi. Yıllık kazancı oldukça yüksek olan Icardi için Galatasaray Yönetimi'nin güçlü bir formül hazırladığı ve transferde ısrarcı olacağı kaydedildi. Ancak United bu transferde birkaç adım önde görünüyor.