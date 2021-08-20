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Galatasaray'da son dakika! Halil Dervişoğlu için yeni formül

Sarı-Kırmızılılar'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için görüşmeler sürüyor. Galatasaray, tıpkı Cicaldau'nun transferinde olduğu gibi, 21 yaşındaki golcünün bonservis bedelini de taksitlerle ödemek için harekete geçti

20 Ağustos 2021, Cuma 07:49 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika! Halil Dervişoğlu için yeni formül

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi,forvet konusunda da yoğun bir çaba sarfediyor. Bu anlamda listenin ilk sıralarında yer alan ve geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Halil Dervişoğlu gündemde yer alıyor. Son gelen haberlere göre Aslan, yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'a yeni bir teklif yapacak. Cim Bom'un, Ada temsilcisine 6 milyon Euro'luk bir bonservis önermesi bekleniyor. Galatasaray, bu transfer için yeni bir formül de üretti.

6 milyonu 3 taksitte ödeyecekler

Tıpkı Alexander Cicaldau'nun transferinde olduğu gibi milli futbolcunun bonservisinin taksitlerle ödenmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, 6 milyon Euro'yu 3 takside bölmeyi planlıyor. Şimdi ise gözler İngiltere'ye çevrildi. Brentford'un, Galatasaray'ın yapacağı bu öneriye nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.

Metin Karabaş


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