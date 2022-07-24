Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran Aslan'da, Bafetimbi Gomis'in de takımdan gitme ihtimali bulunuyor. Daha önce Haris Seferovic ile kadrosunu güçlendiren Cim Bom, forvet hattını sil baştan değiştirmeyi hedefliyor. Bu yüzden iki forvet almayı planlayan Sarı- Kırmızılılar, şu anda bir yerli bir de yabancı santrfora yöneldi. Yerlide ilk aday Ali Akman olacak. Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintrach Frankfurt'ta görev yapan 20 yaşındaki oyuncu için bu hafta masaya oturulacak. Akman'ın, kiralanması gündemde. Yıldız adayı olarak da bir süredir temasların devam ettiği Marko Arnautovic var.

Arnautovic'in maaşı...

İtalya Serie A takımlarından Bologna'da forma giyen Avusturyalı futbolcunun halen yüksek maaşı problem yaratıyor. Aslan, 2.7 milyon Eurolar'a kadar çıksa da 33 yaşındaki oyuncunun ilerleyen yaşı yüzünden uzun vadeli bir kontrat yapmak istemiyor. Tecrübeli golcünün takıma katılabilmesi için de çözüm yolları aranacak.