Takımın kilit oyuncuları arasında yer alan Fernando’nun İspanyol devi Sevilla’ya dönmesinin ardından Aslan’ın gündemine bir kez daha Brezilya’da Flamengo forması giyen Gustavo Cuellar geldi. 26 yaşındaki ön liberonun kulübünden ayrılmak istediği öğrenilirken, Avrupa’ya gitmek istemesi nedeniyle Kırmızı-Siyahlı ekibin zam teklifini reddettiği bilgisine ulaşıldı.

Bu gelişmelerin üzerine de Sarı- Kırmızılılar’ın Kolombiyalı’nın menaceriyle iletişime geçtiği bildirildi. Aslan’ın önümüzdeki günlerde Cuellar için Flamengo ile masaya oturması bekleniyor.

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