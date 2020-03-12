Galatasaray'da son dakika gelişmesi. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından gündemi meşgul eden Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanacağı kesinleşmiş oldu. Bu gelişmenin ardından derbiye 5000 bilet satan Galatasaray Kulübü, taraftarlarına para iadesi yapma kararı aldı.

Kombine sahipleri ile birlikte Türk Telekom Stadı'na 50 bin taraftar bekleyen Galatasaray Kulübü'nün tahmini zararının 5 milyon TL'ye yakın olduğu öğrenildi.

4 maçlık hedef paketi alanlar ne olacak?

Bilindiği üzere Galatasaray Kulübü, 2 Mart 2020'de 4 maçlık hedef paketini satışa çıkarmıştı. Türk Telekom Stadı'nda 26, 28,30 ve 33. haftalarında oynanacak Beşiktaş, Gaziantep, Trabzonspor, Göztepe karşılaşmalarının biletleri tek paket halinde satılırken, Galatasaray taraftarının pakete yoğun ilgi gösterdiği gelen haberler arasında yer alıyordu.

Galatasaray'ın derbiye bilet alan taraftarlarda olduğu gibi, 4 maçlık paketi satın alan taraftarlarına da para iadesi yapacağı öğrenildi.