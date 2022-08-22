Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sacha Boey kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray 'ın Avusturya kampına götürülmemişti. Strasbourg ile yaptığı transfer görüşmesinden sonuç alamayan Fransız oyuncu da 1 ay boyunca Florya'da tek başına antrenman yapmıştı. Hazırlık kampını Omar Elabdellaoui ile geçiren teknik direktör Okan Buruk ise birinci sağ bek olarak Leo Dubois'i transfer ettirdi. Ancak ligin başlamasına birkaç gün kala hem Dubois hem de Omar sakatlanınca Boey'e şans doğdu.

OMAR'A YOL GÖRÜNDÜ

Sabah'ın haberine göre; Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren 21 yaşındaki futbolcu, yükselen performansıyla hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Yıllık 450 bin Euro'luk makul ücretiyle 2000 doğumlu Fransız sağ bekin, Leo Dubois'in yedeği olarak takımda kalmasına karar verildi. Bu şartlarda yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Omar'a da yol göründü. Gözü için aldığı ilaçlardan dolayı vücudunda ödem oluşan 31 yaşındaki Norveçli oyuncunun sakatlık riskinin artması da bu kararda önemli rol oynadı.









MIDTSJÖ TRABZON'DA YOK DUBOIS İÇİN SEFERBERLİK

SÜPER Lig'de 3. haftayı 1-0'lık Ümraniyespor galibiyeti ile kapatan Galatasaray'da oyunculara iki gün izin verilmişti. Hafta sonu dinlenen sarı-kırmızılı futbolcular, bugün Florya'da toplanıp Trabzon maçı hazırlıklarına başlayacak. Sakat Fredrik Midtsjö, derbide forma giyemeyecek. Düz koşulara başlayan Leo Dubois ise zorlu karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılıyor.









BARIŞ ALPER'IN PERFORMANSI TEKNİK HEYETİ DE ŞAŞIRTTI

G.SARAY Rezerv Takımı 3'te 3 yaparken, 9-0 kazanılan Ümraniyespor maçında Barış Alper Yılmaz üç golle yıldızlaştı. Süper Lig 'den birçok kulübün kiralama teklifinde bulunduğu 22 yaşındaki sol kanat için teknik heyet de henüz karar verebilmiş değil. Ancak genç futbolcunun bu performansı özellikle yabancı kuralı nedeniyle kalmasını sağlayabilir. Rezerv Lig'de Emre Taşdemir, Hamza Akman ve Beknaz Almazbekov da oynuyor



