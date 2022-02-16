Galatasaray 'a merakla beklenen 6 numara transferi, Erick Pulgar'ın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralanmasıyla noktalandı. Buna rağmen Aslan'ın hocası Torrent, iki maçta da Şili'li yıldıza beklenen süreyi vermedi. Özellikle Kayserispor maçında 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 80 dakika kulübede oturtulması, sadece taraftarların değil, yöneticilerin de tepkisini çekti. Torrent o günkü kararına gerekçe olarak, Emre Kılınç'ın son anda bağırsak enfeksiyonu geçirmesini ve 3 yerliyi tamamlamak için Taylan'ı 11'e almak zorunda kalmasını göstermişti. Eleştiriler ise sol bekte Van Aanholt'un yerine Ömer Bayram'ı başlatması halinde, Pulgar'ın ilk 11'de oynamasında bir engel kalmayacağı yönündeydi.









Farklı kurgular deneyecek

Torrent, Göztepe deplasmanında benzer bir sıkıntıyı yaşamamak üzerine plan yapıyor. Geçen hafta olduğu gibi İspanyol hocanın önceliği, kanatlarda Kerem ve Emre Kılınç'ı kullanmak. Bu durumda Berkan'ın orta sahada oynaması, 3 yerli kuralı için yeterli olacak. Böylece Pulgar ve Berkan ikilisi orta sahanın merkezinde birlikte görev yapabilecek. Ancak Ömer Bayram sol beke geçerse, aynı kurguda Pulgar - Cicaldau ikilisi de birlikte görev yapabilir. Bu durumda Feghouli yine forvet arkasında başlayabilir. Ekibiyle Göztepe analizine devam eden İspanyol çalıştırıcı, kararını hafta içinde yapacağı denemelere göre verecek.