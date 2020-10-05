Galatasaray'da transferin son günü taraftar tranfser bekliyor. Ancak Sarı-Kırmızılı takımda transferin son günü sessizlik hakim.

Bu arada kulüp binasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler kulüp binasında bir araya geldi. Cengiz ve yöneticilerin hem transfer hem de durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi.

Metin Karabaş