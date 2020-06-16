Son dakika Galatasaray haberleri ve Gs son dakika transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera ameliyat oldu. Sarı-kırmızılı takım kaleci transferi için harekete geçti. İşte Galatasaray'ın gündemine gelen isimler ve Galatasaray'da yaşanan gelişmeler haberimizde...

MUSLERA AMELİYAT OLDU!

Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan ve çekilen röntgeninde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilen Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera bugün ameliyat edildi. Sabah saatlerinde ameliyat edilen tecrübeli kaleci Muslera başarılı bir ameliyat sonrası dinlenmeye alındı.

Çok yorgun olduğu için dün dinlendirilen, ameliyatı ise bugün yapılan Muslera'nın sağ kaval kemiğindeki iki ayrı kırıka başarılı bir operasyon yapıldığı belirtildi. Muslera'ya intrameduller çivi takıldığı öğrenilirken başarılı kalece sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.

Serhan TÜRK, İstanbul DHA

GALATASARAY'DA KALECİ ADAYLARI

Sarı-Kırmızılılar, yıldız file bekçisini sakatlığa kurban vermenin şokunu ve üzüntüsünü yaşıyor. Bir yandan da Fernando Muslera’sız döneme hazırlık için kollar sıvandı. Uruguaylı’nın sahalara dönmesi yeni sezonun ikinci yarısını bulacak. Bu süreçte eldivenleri emanet edecek bir kaleci için arayış başladı. Yönetim iki senaryoya göre hareket edecek. Eğer Şampiyonlar Ligi vizesi alınırsa, tecrübeli ve kaliteli bir isme imza attırılması planlanıyor.

Subasic ve Hart öne çıkıyor

Bu tanıma uyan isimler olarak Monaco’yla sözleşmesi bitecek olan Danijel Subasic ve İngiltere Milli Takımı’nın eski kalecisi Joe Hart öne çıkıyor. Devler Ligi vizesi alınmaması halinde ise A Milli Takım havuzunda bulunan Sinan Bolat ile Rizesporlu Gökhan Akkan var.

Volkan Babacan da gündemde

Galatasaray için en ideal seçim ise Volkan Babacan. Ancak başarılı file bekçisi için Başakşehir’i ikna etmek kolay olmayacak.

FALCAO'DA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

River Plate yöneticisi Enzo Francescoli, gelmek istemesi halinde Radamel Falcao'ya kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.River Plate'in 35 yaşındaki forvet Ignacio Scocco'nun sözleşme yenilemeyeceğinin belli olması üzerine, yeni forvet için arayışlar başladı.

Rafael Santos Borre'nin de takımdaki geleceğinin belirsiz olması üzerine gündeme gelen iki isim Gonzalo Higuain ve Radamel Falcao oldu.

Arjantin basınına konuşan yönetici Enzo Francescoli; "Bu isimleri getirmek çok zor. Muazzam yetenekte iki oyuncu olduklarına şüphe yok, ancak transferleri zor. Transferler sadece ekonomik nedenler yüzünden zor değil. Oyuncuların bazen kariyerleri hakkında farklı fikirleri oluyor. Buna rağmen her zaman dediğim gibi; kapılarımız onlara sonuna kadar açık" dedi.

CORONA SONRASI GALATASARAY KABUS YAŞIYOR

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray bir anda tepetaklak oldu. Pandemi arasına moralli, formda ve bütün verilerde zirvede giren Cim-Bom, 3 ay sonra çıktığı maçta Rize’de tel dökülürken, Muslera ve Andone’nin ağır sakatlığıyla sarsıldı. Bu sezona kötü başlayan ama ligin ikinci yarısıyla beraber toparlayan sarı-kırmızılılar, hastalık ve sakatlıklarla ağır yara alırken, Trabzonspor ve Başakşehir’in kazandığı haftada yaşanan 3 puanlık kayıp ile büyük darbe yedi.Son iki yılın şampiyonu Galatasaray bir anda tepetaklak oldu. Pandemi arasına moralli, formda ve bütün verilerde zirvede giren Cim-Bom, 3 ay sonra çıktığı maçta Rize’de tel dökülürken, Muslera ve Andone’nin ağır sakatlığıyla sarsıldı.

Milliyet'in haberine göre; Bu sezona kötü başlayan ama ligin ikinci yarısıyla beraber toparlayan sarı-kırmızılılar, hastalık ve sakatlıklarla ağır yara alırken, Trabzonspor ve Başakşehir’in kazandığı haftada yaşanan 3 puanlık kayıp ile büyük darbe yedi.İşte koronavirüs ile birlikte gelen Galatasaray’ın üzerindeki sıkıntılar:

1. VİRÜS BULAŞTI: Galatasaray, koronavirüsten en fazla etkilenen kulüp oldu. İlk önce İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak daha sonra ise Teknik Direktör Fatih Terim koronavirüse yakalandı. Sarı-kırmızılılarda bu ikiliden sonra virüse yakalanan diğer bir isim de Başkan Yardımcısı Yusuf Günay oldu.

2. BAŞKAN CENGİZ UZAKLAŞTI: Yine pandemi sürecinde Galatasaray camiasını sarsan bir diğer gelişme ise Başkan Mustafa Cengiz’in sağlık problemi oldu. Beyin ve mideden iki operasyon geçiren Cengiz için kemoterapi süreci başladı. Kulüp işleri de yoğunluklu olarak yönetici arkadaşlarına kaldı.

3. MARCAO SAKATLANDI: Antrenmanda iç yan bağlarından sakatlanan Brezilyalı stoper 3-4 hafta forma giyemeyecek. Bu da stoper sıkıntısını iyice ortaya çıkardı.

4. MUSLERA ACISI: Rize deplasmanında ayağı iki yerden kırılan Muslera sezonu kapattı. Kariyerinin en ağır sakatlığını yaşayan Uruguaylı eldiven 6-8 ay forma giyemeyecek olması, Cim-Bom’un kalesi için ayrı bir darbe oldu.

5. ANDONE’NİN ŞANSSIZLIĞI: Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’da ikinci büyük sakatlığını yaşayan Andone sezonu kapattı. Çaykur Rize kalecisi Tarık ile çarpışması büyük şanssızlıktı.

6. İKİ DE CEZALI: Galatasaray’da sakatlıklar yetmezmiş gibi, bir de görülen kartlar iki cezalı oyuncu yarattı. Donk ve Adem’in cezalı olmasıyla Cim-Bom’da Gaziantep maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanmaya başladı.







