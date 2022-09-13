Galatasaray'da son dakika! Fredrik Midtsjö sevinci yaşanıyor
Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Fredrik Midtsjö sevinci yaşanıyor.
Galatasaray , Süper Lig ’in 7. haftasında arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla arabam.com Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Fredrik Midtsjö sevinci
Giresunspor'la oynanan maçta sakatlanan ve sakatlığı nedeniyle uzun bir süre takımdan ayrı kalan Fredrik Midtsjö takımla beraber çalışmalara başladı. Norveç'li futbolcunun Konyaspor'la oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor!