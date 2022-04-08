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Galatasaray'da son dakika! Fenerbahçe maçı öncesi kritik gün!

Galatasaray'da kritik isimlerin durumu bugün belli olacak. Kerem ve Mohamed, antrenmanda takımla denenecek, teknik heyet ve sağlık ekibinin kararıyla kadroda olup olmayacakları netleşecek.

08 Nisan 2022, Cuma 08:13 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika! Fenerbahçe maçı öncesi kritik gün!

Galatasaray 'da Fenerbahçe derbisinin ilk 11'i henüz netleşmedi. Aslan'ın hocası Domenec Torrent, sakatlığı devam eden bazı kritik isimleri bugünkü antrenmanda deneyerek, taktik diziliş hakkındaki kararını verecek. İspanyol hocanın durumunu merak ettiği isimlerin başında Kerem Aktürkoğlu geliyor.

Genç yetenek, bugünkü çalışmada takımla birlikte sahaya çıkacak. Eğer antrenmanda durumu iyi görülürse, Kerem'in en kötü ihtimalle derbiye kulübede başlama ihtimali bulunuyor. Milli futbolcunun ilk 11'de oynayıp oynamayacağı hakkındaki kararı, sağlık ekibi ve teknik heyet birlikte verecek.


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Gomis'in önünde, ama...

Torrent'in dönüşünü dört gözle beklediği bir diğer isim Mostafa Mohamed. Milli araya girilmeden önce form tutan, ancak Türkiye'ye sakat dönen Mısırlı yıldız, şuana kadar takımla çalışma fırsatı bulamadı.

Genç santrfor da bugün tıpkı Kerem gibi takımla birlikte antrenmanda denenecek. Eğer Mohamed ortaya fit bir görüntü koyarsa, onun da derbi kadrosuna alınma ihtimali yüksek. Hatta Torrent'in A planında Mohamed'in Gomis'in önünde olduğu, ancak son karar için yine doktor raporunun bekleneceği öğrenildi.

Metin Karabaş


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