Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Feghouli'de son dakika...

Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel çalışma yaptı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın Sueno Hotels Deluxe Belek tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.