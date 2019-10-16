Galatasaray’da kadro bilmecesi... Sarı- Kırmızılı ekipte Radamel Falcao, Luyindama ve Lemina’nın sakatlıkları devam ediyor. Sağlık ekibi bu üç oyuncuyu da cuma günkü Sivasspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Ancak asıl sorun, salı günü de Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibin Real Madrid olması. Özellikle Falcao’nun Sivas karşısında riske edilmesi halinde, Real’e karşı oynayamama ihtimali bulunuyor. Bir yandan Süper Lig’deki zirve yarışına da dahil olmak isteyen Sarı-Kırmızılılar’da, teknik patron Fatih Terim’in rotasyona gidip gitmeme konusundaki kararsızlığı devam ediyor.

Andone&Adem kapışıyor

Falcao’nun cuma akşamı forma giymemesi halinde, Andone ve Adem ilk 11 için kıyasıya kapışacak. Ayrıca Lemina’nın yetişmemesi durumunda, merkezde Nzonzi, Seri, Belhanda üçlüsü Sivas karşısında yorgun düşüp, Real Madrid karşısında sıkıntı yaşayabilir. Bu nedenle orta sahada Taylan tercihi de Terim’in seçenekleri arasında. Fiziksel açıdan düşüşteki bir başka yıldız Feghouli’nin yerine de Emre Mor düşünülüyor. Milli arada Hollanda kampına katılan ve maça çıkan Babel’in de Real Madrid maçına saklanması olasılıklar arasında.

Beklerde de değişiklik

Bir değişim de savunma hattında yaşanacak. Sol bekte Japon futbolcu Nagatomo’nun yerine Ömer Bayram’ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Sağ bekte ise yine bir başka tercih söz konusu. Milli arada Florya’da çalışmalara devam eden Mariano sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu nedenle sağ bekte Şener’in oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Real Madrid karşısında ise Brezilyalı futbolcunun formasına kavuşma ihtimali yüksek.

MİNİ YORUM (Erman Özgür)

Rotasyon hazır oyuncularla olmalı

Galatasaray için düşük tempolu, kalitesiz geçen sezon başını değiştirmek için zorlu bir sürece girilirken Fatih Terim’in yapacağı seçimler çok kritik. Şimdiye kadar oynanan futbol, kaliteli oyuncuların fiziksel olarak hazır olmayışları ya da kazanma arzusunun eksik oluşu nedeniyle vasatın altında kaldı. Bu görüntü değişecekse bunu ancak hazır oyuncularla yapmak mümkün. Örneğin Real Madrid maçı için rotasyon yapmak bir yana dursun milli arada hangi oyuncuların temposunu arttırdığı, hangilerinin forma için canını dişine takarak çalıştığı şu an için kaliteden daha önde bir kriter. Çünkü kalitesi ne kadar yüksek olursa olsun fizik olarak hazır olmayan hiçbir oyuncu takımına faydalı olamıyor.

Feghouli, Belhanda, Lemina ve Falcao gibi özel isimler eğer fizik olarak hazır değilse sahada olmaları ile olmamaları arasında pek fark olmuyor. Yani Galatasaray rotasyonu hazır oyuncuları oynatarak yapmalı, isme ve tecrübeye bakarak dinlendirilen oyuncular şimdiye kadar hazır olmayınca Fatih Terim’i de çaresiz bıraktılar.