Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e PFDK'dan kötü haber... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), teknik direktör Fatih Terim’e geçtiğimiz haftaki Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamalar sebebiyle ağır fatura çıkardı. Fatih Terim'in maç sonu sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması gerekçesiyle 4 maç ceza verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe derbisinde yok!

4 maç men cezası alan Fatih Terim, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında takımımın başında yer alamayacak. Tahkim Kurulu'ndan 2 maçlık indirim gelmezse Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek.

Fatih Terim ne demişti?

Fatih Terim, Kayserispor maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

'Bunların tek ilacı vardır, Galatasaray olarak bir bütün şeklinde durabilmek'

"Çok renkli, elektrikli, giden-gelen, seyri güzel bir maç oldu. 3 puan için çok mutluyum. Galatasaray takımı böyle goller yememeli. Daha iyi olacağımız kesin de... Bu atmosfer yaratıldı. Geçen sezon Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor diye bir ortam vardı. Geçen sene örgütlü amatör ve organize işler var demiştim. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözlerime alınmışlar demek ki artık profesyoneller. "Bunların tek ilacı vardır, Galatasaray olarak bir bütün şeklinde durabilmek. "Galatasaray 2 maç kazanamadı, hiç yabancı konusu var mı? Aklıma geldi. Mesela kazanalım şimdi yabancı konusu yeniden gündeme gelir.''

'Bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz'

"İnsan emeğini, alın terini, çıkar ve kötülük ittifakına yem eden kim varsa elbette karşılığını birgün alacaktır. Bu iki hakem de itibarlı hakemlerdir ama siz bunu böyle hazırlarsanız. Geçen seneden itibaren düşmanlar bizim adımıza dost oldular. Galatasaray'ın yalnızlaştırılmasına yönelik bir algı süratle yapılıyor. Ancak geçen sene ben hatırlarsanız 'organize ama amatör bir kötülük var' demiştim. Herhalde benim amatör lafıma alınmış olacaklar ki bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz. Galatasaray camiasına sesleniyorum. Bunun karşısında bütün olmak lazım. İçeride sıkıntıya sebebiyet vermeden dışarıya bir bütün halinde karşı durmalıyız. Bakın tüm maçlara. Bugün mesela maçta Galatasaray adına bir şey yok ama öyle bir şey var ki, emek boşa, bu kadar mesai, ömür tüketme, fedakarlık, mücadele boşa sayılıp başka algılar oluşturulmaya çalışılıyor."

Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala da Kayserispor karşılaşmasının son dakikalarında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maçla cezalandırıldı.

PFDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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