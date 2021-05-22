Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Mustafa Cengiz-Fatih Terim geriliminde son dakika gelişmesi yaşandı. Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in "Sevgili Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum" sözlerine kişisel twitter hesabından yanıt verdi.

'Üzüntü ile haberdar oldum'

Mustafa Cengiz'in basın toplantısına 'talihsiz' vurgusunu yapan Terim, ''Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın düzenlediği talihsiz basın toplantısından milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.'' dedi ve ekledi:

'Yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemektir'

''Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım. Ancak, mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemektir.''

Mustafa Cengiz ne demişti?

Teknik direktör Fatih Terim ile devam edip etmeyecekleri sorusunu yanıtlayan Cengiz, "Sevgili Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Hocayı arıyorum ’hoca şunu dedin mi’, ’hayır, sizi kastetmedim’ diyor. Haberlerde çıkıyor. Hoca Abdurrahim Albayrak’ı, Yusuf Günay’ı bizi kulübe çağırmış ’bana ileri geri laf etmeyin’ demiş. Belki tam tersi oluyor." ifadelerini kullandı.

'Fatih Terim hocamız konuşurken beni buz gibi etti'

Terim’in kendileri için "düşman" ifadesini kullandığını belirten Cengiz, "Sevgili Fatih Terim hocamız konuşurken beni buz gibi etti. Arkadaşlarla beraberdik. Yusuf Günay yerinden fırladı. Benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. ’İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar’ dedi. ’Bir takım kuruluşlar’ deyip sonra doğrudan beni hedef alarak ’düşman’ ifadesini kullanıyor. Biz düşmanız. O anda istifa etmeliydi, ona o yakışırdı. Bu işlerin uzatma çabaları, indirim çabalarıyla alakası yok. Tam tersine para istemiyor." şeklinde konuştu.

Terim’in sezonun son maçından sonra yaptığı açıklamaların üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Seni yürekten tebrik ediyorum Fatih hocam'

"Fatih hocadan bunu beklemedik. Ben 6 gündür her gün hastanedeyim. Aramızda sinirden uyumayanlar var. Varolasın Fatih hocam. Etkili konuşma yaptın, düşmanlarını duman ediyorsun. Seni yürekten tebrik ediyorum. Başardın. Konuştukların netice veriyor, eserinle övünebilirsin. Kemoterapiye tekrar başladım."

'Ben düşmansam, arkadaşlarım düşmansa o zaman onun bu yönetimle işi yok'

Hastalığı sırasında Terim’in kendisine bir kez olsun "geçmiş olsun" demeye gelmediğine dikkati çeken Mustafa Cengiz, "Oğlumu aradın güzel laflar ettin. ’Onun için oynayacağız’ dedin. Onun için 8 kere yenildik. Bir kere gelseydin, vallahi bekledim. Ben düşmansam, arkadaşlarım düşmansa o zaman onun bu yönetimle işi yok. Adam yazıyor ’Fatih Terim büyüktür, Galatasaray kırmızı çizgimiz’ diye. Genel kurulun seçtiği yönetim kurulu kim? Sen genel kurula hakaret ediyorsun. Ey Fatih Terim bizi kim seçti, genel kurul... Sen sadece genel kurula havale edebilirsin." diye konuştu.

'Onursal başkan gibi konuşuyor'

Terim ile ilgili eleştirilerini sürdüren Cengiz, "Onursal başkan gibi konuşuyor. Bana ayar çekmiyor sadece. Gelecek yönetimlere ’Dikkat edin, parayla gelin. Cebinizde para varsa gelin’ diyor. İmkanları varsa gelsinler diyor. 4 adayın ’Sen kimsin bize ayar veriyorsun’ demesi lazım." ifadelerini kullandı.

'Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum'

Sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek Fatih Terim ile ilgili Başkan Cengiz, "Fatih Terim ciddi bir karizma. Bu kulübe çok ciddi hizmetler yaptı. Bu kupaların kazanılmasında en büyük etkenlerden biridir ama tek başına değil. Geçmiş hizmetleri için teşekkür ediyorum ancak ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Sevgili Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Ben onun düşmanıymışım! Bir şart var. Çıkar, özür diler ve yanlış anladığını söyler. O zaman oturup konuşuruz." ifadelerini kullandı.