Cim-Bom’da teknik direktör Fatih Terim’in iki maçtır uyguladığı çift forvetli sistemde değişime gidiliyor. Falcao’nun formuna karşın, Mısırlı forvetin düşüşe geçmesi, Terim’in radikal bir karar almasına neden oldu. Galatasaray’ın teknik patronu, Hatay deplasmanı ile beraber tek forvetli sisteme dönüp, ileri uçta Mostafa Mohamed’e planlıyor.

Mohamed’in Falcao ile oynadığı zaman psikolojik olarak etkilendiği ve gol bölgesinden uzaklaştığını tespit eden sarı-kırmızılı teknik kadro, bu nedenle tekrar eski düzene dönme kararı aldı. Takımın alışkanlıklarının da bunda etkili olduğu belirtildi.

Tek forvetli sisteme dönüşle beraber yine hızlı kenar oyuncuları tercih edilecek. Mostafa Mohamed iki maçtır sessiz kalırken, tekrar eski formasyona dönülmesiyle beraber çıkışa geçmesi hedefleniyor.

Korona testi

Mısır Milli Takımı’na katılan Mustafa Muhammed, kampa geldiğinde önce koronavirüs testine alındı, sonuçlar çıkıncaya kadar izolasyonda tutuldu. (Skorer)