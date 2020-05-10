Galatasaray, geçen sezonun ortasında 10 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği Mbaye Diagne için Kasımpaşa'ya ayrıca 3 milyon Euro şampiyonluk bonusu ödedi. Ancak Diagne bu maliyetinin karşılığını bir türlü veremedi. 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Diagne'nin sarı-kırmızılı kulüple 3 yıl daha kontratı bulunuyor.

Galatasaray'a maliyeti toplamda 150 milyon TL'yi geçen Senegalli forvet kiralık gönderildiği Belçika'da da 'istenmeyen adam' oldu. Club Brugge'de 6 aydır kadro dışı kalan Diagne'den ev sahibi bile şikâyetçi oldu. Aylık bin 750 Euro kira ödeyen Diagne'den villasını boşaltması istenirken, komşuları da yüksek ses yaptığı gerekçesiyle yıldız futbolcuyu polise şikâyet etti. Belçika televizyonlarına haber olan Diagne için "6 aydır topa değmiyor!" yorumları yapıldı.

TERİM'İN PLANINDA YOK

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim'in kadro planlamasında yeri olmayan Diagne'ye Galatasaray kulüp aramaya devam ediyor. Geçen yaz 13 milyon Euro değer biçilen 28 yaşındaki golcüye 5-6 milyon Euro'luk teklif bile gelse değerlendirilecek.

OLAYLARIN ADAMI DEVLER

Ligi'nde Club Brugge'ün PSG karşısında kazandığı penaltıyı zorla atmak isteyen ve topu vermeyen Diagne atışı kaçırmış ve takımının 1-0 yenilmesine neden olmuştu. Diagne aynı maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşları ile yumruklaştı.

BELÇİKAYI adeta birbirine katan Senegalli oyuncu sigortasız araç kullanmaktan arabasını polise kaptırdı.

MOUSCRON maçından sonra hocasının uyarısına rağmen yedeklerin katıldığı idmana çıkmadı.

KİRALIK olarak kaldığı evden gürültü nedeniyle çıkarılmak istenen Diagne, kiralık kontratı sona ermesine rağmen evi boşaltmıyor.

DIAGNE'NİN kendisini evden çıkarmak isteyen ev sahibini telefonla tehdit ettiği iddia edildi.

BIR alışveriş merkezinde gazetecilerin görüntü aldığını fark eden Diagne gazetecilere saldırıp fotoğrafları sildirmeye çalıştı. Diagne gazetecilere eli ile boğaz kesme hareketi yapmıştı.