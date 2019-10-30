Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Cim Bom’da gündem Falcao... Kolombiyalı golcünün sakatlığında 28. gün geride kalırken, çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. 33 yaşındaki futbolcunun açıklamalarına yer veren bir televizyon kanalı, kendisinin sakatlığıyla ilgili şu ifadeleri kullandığını öne sürdü:

‘Tavır koymak için...’

“Copa America’ya gittim. Daha sonra tatil yapıp Monaco’ya geldim. Transfer sürecinde tavır koymak için ciddi bir süre takımla çaışmadım. Otelde kaldım. Türkiye’ye inişimde taraftar sevgisi nedeniyle bir an önce oynamak istedim. Üst üste yüklemeler yapınca sakatlandım. Tam hazır olmadan Kasımpaşa, Brugge ve Fenerbahçe maçlarında oynadım.”

Rizespor maçı müjdesi

“Aşil tendomundan Madrid’de tedavi olup iğne vuruldum. Monaco’da aşil tendonumla ilgili sıkıntı olmamıştı. Çok zorlasam derbide oynayabilirdim ama insan vücudunu en iyi kendisi bilir. Bir an önce hazır olmayı ve sahada görev almayı istiyorum. Bunu en çok ben istiyorum. Çok üzülüyorum. Rizespor maçında kadroda olacağım.”

‘Masal, cehenneme dönüştü’

Bu sözlerin üzerine, Falcao’nun ülkesinde yer alan medya organlarında, tecrübeli oyuncunun sakatlığıyla ilgili detaylı bilgiler yayınlandı. Kolombiya’daki Marca gazetesi, yıldız futbolcunun Türkiye macerası için ‘cehennem’ ifadesini kullandı. Gazete, Radamel Falcao’nun İstanbul kariyerinin peri masalı gibi başladığını ancak daha sonra cehenneme dönüştüğünü yazdı.

‘Doğru tedavi edilmezse...’

Bir başka Kolombiya gazetesi El Tiempo ise ülkenin önde gelen doktorlarından Carlos Francisco Fernandez’e Falcao’nun sakatlık durumunu sordu. Fernandez, tecrübeli futbolcunun sakatlığının, aşil tendonunda 3 farklı kasın birleştiği noktada olduğunu söyledi. Tedavinin çok dikkatle sürdürülmesi gerektiğini belirten Fernandez, sakatlığın daha komplike bir hale gelebileceğini ifade etti. Kolombiyalı doktor, tendinopati sakatlığının 4 haftalık iltihap önleyici tedavi gerektireceğini savundu.