Galatasaray 'a büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuştu. 35 yaşındaki yıldız ile yaz transfer döneminde yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyordu.

Gelen son haberlere göre Kolombiyalı futbolcu ile bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirilecek. Görüşme sonunda artık Falcao ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.







