Ligde zirve yarışı veren Sivasspor karşısında, Galatasaray en önemli hücum silahından yoksun sahaya çıkacak. Sarı-Kırmızılı ekipte Falcao, aşil tendonunda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadroda yer almıyor. Kolombiyalı golcünün salı günü Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Real Madrid sınavına yetiştirilmesi planlanıyor. Sakatlıktan yeni çıkan isimlerden Luyindama’nın da bugün Sivas karşısında forma giymeleri beklenmiyor. Fatih Terim ayrıca kadroda bazı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Tedavisi sürüyor

Falcao sakatlığı nedeniyle bugünkü maçın kadrosunda yok. Kolombiyalı golcünün tedavisine devam ediliyor. Hedef yıldız futbolcuyu Real Madrid maçına yetiştirmek.

İki bek de değişiyor

Sağ bekte cezalı Mariano’nun yerine Şener oynayacak. Sol bekte Nagatomo’nun yerine Ömer görev yapacak. Emre Mor’un uzun süre sonra Feghouli’nin yerine 11’de başlayacağı tahmin ediliyor. Solda Babel ile Jimmy arasında tercih yapılacak. Falcao’nun yerine Andone forma giyecek. Ortada ise Nzonzi, Seri ve Belhanda üçlüsünün oynaması bekleniyor.

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