Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Falcao transferinde son dakika... Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile anlaşan ve Monaco'yu da ikna etme aşamasına getiren Aslan, mutlu sona ulaştı.

Falcao’nun yarın öğlen saatlerinde Galatasaray 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte özel uçakla İstanbul’a gelcecek.

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Galatasaray, Falcao transferini günler öncesinde hazırlanan özel video ile duyuracak. UltrAslan'ın tarihinin en büyük transfer karşılamasını Falcao ile yapacağı öğrenildi. Galatasaraylı taraftarların, havalimanına akın etmesi bekleniyor.

Yakup Çınar / Fanatik.com.tr

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