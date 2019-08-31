Galatasaray'da son dakika... Falcao yarın İstanbul'da!
Galatasaray-Falcao flörtünde son dakika... Galatasaray, yılan hikayesine dönen Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Kolombiyalı süperstar, özel uçakla ailesiyle beraber yarın İstanbul'a gelecek.
Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Falcao transferinde son dakika... Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile anlaşan ve Monaco'yu da ikna etme aşamasına getiren Aslan, mutlu sona ulaştı.
Falcao’nun yarın öğlen saatlerinde Galatasaray 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte özel uçakla İstanbul’a gelcecek.
Bu haberi de okudularRadamel Falcao kimdir? İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Galatasaray, Falcao transferini günler öncesinde hazırlanan özel video ile duyuracak. UltrAslan'ın tarihinin en büyük transfer karşılamasını Falcao ile yapacağı öğrenildi. Galatasaraylı taraftarların, havalimanına akın etmesi bekleniyor.
Yakup Çınar / Fanatik.com.tr
Haberin fotoğrafları için tıklayınFenerbahçe'den Galatasaray'a... 4 büyükler arasındaki unutulmayan transfer çalımları