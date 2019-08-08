Galatasaray taraftarlarının transferini beklediği Radamel Falcao, transfer sinyalini verdi. Galatasaray'ın Akhisarspor'u 1-0 mağlup edip TFF Süper Kupası'nı müzesine götürdüğü maçın ardından fotoğraf paylaşan Muslera'ya yorum Falcao'dan geldi.

Galatasaraylı taraftarlara gece yarılarına kadar nöbet tutturan Falcao, transfer sinyalini verdi ve "Cimbombom" yazdı.

33 yaşındaki golcüye Muslera'dan cevap gecikmedi. Galatasaray'ın kaptanı, Falcao'ya "Galatasaray'a gel" yanıtını verdi. Galatasaraylı taraftarlar paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Falcao Galatasaray'a müjdeyi verdi, taraftar çılgına döndü!

Albayrak taraftarı heyecanlandırdı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Hollanda'lı futbolcu Donk, Falcao'nun yaptığı yorumun altına "Gel, bir hafta sonra sezon başlıyor" cevabını verdi.

Muslera ve Donk'un yaptığı yorumun ardından fitili ateşleyen isim 2. Başkan Abdurrahim Albayrak oldu. Albayrak, Radamel Falcao'yu takip etmeye başlaması transferin bitmesi olarak yorumlandı.

Galatasaray'ın aylardır kadrosuna katmak için çaba sart ettiği Falcao transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Bu haberi de okudular Mustafa Cengiz açıkladı: Radamel Falcao...