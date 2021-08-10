Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'den sonra sarı-kırmızılı taraftarlar da Radamel Falcao'nun biletini kesti. İki sene önce on binlerce kişinin coşkuyla havalimanında karşıladığı Falcao'yu, son St. Johnstone maçında yüzlerce kişi protesto etti. Hatta tepki ailesine kadar uzanınca yıldız oyuncu ayrılık kararı aldı. St. Johnstone maçında kadroya alınan Falcao, ailesine locada yer ayırdı. Yıldız oyuncu ilk şoku ısınma hareketleri sırasında yaşadı. Taraftarlar tarafından yumruk şova en başta çağrılmaya alışmış Falcao, tribüne en son davet edilen isimdi. Taraftarlar 1-1 biten maçın ardından üzgün şekilde stadı terk ederken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'u tribünde fark ettiler ve locaya doğru uzun süre "Bay bay Falcao" diye tempo tuttular.









HEMEN EŞİNE ANLATTI

Eşi için söylenen olumsuz tezahüratlarla morali de bir hayli bozulan Lorelei Taron'un bu durumdan Radamel Falco'yu da haberdar ettiği ortaya çıktı. Deneyimli oyuncu taraftarın da desteğini çekmesi üzerine "Artık gitme zamanım geldi" görüşünü paylaştı. İkili, yaptıkları görüşmede yeni bir kulübe yelken açma zamanının geldiği konusunda hemfikir olup arayışları da hızlandırma kararı aldı.

2 YIL İSTEDİ

Yıllık 5 milyon Euro garanti ücret, bonuslarla birlikte 7 milyon Euro maliyeti olan oyuncu, menajeri ile irtibata geçerek 2 yıllık anlaşma bulması halinde ayrılığa sıcak baktığını iletti.

Sabah







