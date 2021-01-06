Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen ve sakatlık sonrasında da çıktığı ilk maçında da yeniden sakatlık yaşayarak büyük tepki çeken Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'ya sürpriz bir talip çıktı.

AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENDİ

Falcao'nun Inter Miami'yi takip etmesinin ardından Kolombiyalı golcü için ayrılık iddiaları daha da arttı. Galatasaray yönetimi de Falcao için resmi teklif gelmesini beklemeye başladı.

BONSERVİS İSTENMEYECEK

1.5 yılda G.Saray'da 31 maç kaçıran ve bu süreçte 9 milyon Euro kazanan Falcao için G.Saray yönetimi bonservis bedeli de talep etmeyecek. Gelen ilk teklifte Falcao gönderilecek.

FALCAO EN AZ 5 MAÇ DAHA YOK

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Falcao, Antalya maçındaki sakatlığı sebebiyle en az 5 maçı daha kaçıracak. Yönetim, Falcao'yu elden çıkararak yeni bir golcü transfer etmenin peşinde.



