Süper Lig'de geride kalan 11 haftayı 19 puanla tamamlayan ve 6. sırada bulunan Galatasaray'da, teknik heyetin önemli gündem maddelerinden biri Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun sağlık durumu. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim tarihinde oynanan Paris Saint-Germain maçına ilk 11'de başladıktan sonra herhangi bir maçta oynayamayan 33 yaşındaki oyuncunun tedavi süreciyle ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce; Falcao'nun, aşil tendonundaki ağrısı sebebiyle tedavisine devam edildiğini söylemiş ve "Bu ağrıyla oynamaya devam edemeyeceği için oyuncuyu tedaviye aldık, tedavisi devam ediyor. Klinik olarak oynaması mümkün görünmüyor. Oynamak deyince herhangi basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Ciddi efor sarfetmesi gerekiyor ve bu ağrıyla bu eforu sarfetmesi pek mümkün gözükmüyor." demişti.

"Tedavisinin tüm aşamaları 12 yıldır kendisini takip eden İspanyol doktoru ve İspanya'daki fizyoterapistleri ile birlikte ilerliyoruz." diyen İnce, sürecin ortak kararla yürütüldüğünü söylemişti. İnce son olarak Ekim ayınının 11'ine kadar tedaviye İspanya'da devam edileceğini belirtmiş ve kalan kısmın İstanbul'da süreceğini açıklamıştı.

Falcao yarın İstanbul'a dönecek ve bu tarihten sonra tedavi süreci Galatasaray sağlık ekibi tarafından sürdürülecek.

Falcao bu sezon Galatasaray fomasıyla 5 maçta görev aldı ve bu maçlarda 1 gol atabildi.

Kaynak: TRT Spor