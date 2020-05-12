Koronavirüs nedeniyle futbolda tüm gelirleri duran G.Saray'da yönetim oyunculardan indirim istemişti. Kaptanlar Selçuk ve Muslera indirimi kabul etse de özellikle yabancılar buna soğuk bakıyor. Sabah'ın haberine göre; Tek tek görüşmelerle bir yol haritası çizmeyi planlayan sarı-kırmızılıları asıl düşündüren isim ise Radamel Falcao… Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısında faydalı olamayan Kolombiyalı, 5 milyon Euro garanti ücreti ve 1.9 milyon Euro'luk performans primi ile kasayı çok zorluyor. İndirim çağrısına da sessiz kalan golcü futbolcuda gelinen son durum şöyle:





SUUDİ ARABİSTAN PLANI YATTI

1- Mali olarak sıkıntıya giren sarı-kırmızılı kulüpte oyunculardan nisan ve mayıs aylarına ait maaşlarından feragat etmeleri istendi. 1 milyon Euro alacağı bulunan Falcao'dan olumlu cevap gelmedi.

2- Gomis'le sözleşme uzatma kararı alan Al-Hilal, Radamel Falcao'yu gündeminden çıkardı ve yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'a satılma ihtimali ortadan kalktı.

3- Yönetim takımda kalması halinde Falcao'dan garanti ücretinde yüzde 30 indirim bekliyor.

4- Takım arkadaşı Muslera'nın aksine Kolombiyalı yıldız henüz maddi fedakârlık adına herhangi bir somut adım atmadı.