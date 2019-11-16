Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi

Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı yıldız İspanya'daki tedavisini tamamladı.

16 Kasım 2019, Cumartesi 06:01
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Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi

Aşil tendonunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle Madrid’de tedavi olan Radamel Falcao, İstanbul’a döndü. Kolombiyalı golcünün, teknik ekip ve sağlık heyetinin izni doğrultusunda İspanya’da çalışmalarına son verdiği bildirildi.

Falcao’nun birkaç gün içinde İstanbul’a gelerek takıma katılması bekleniyordu. Fakat yıldız oyuncu dün İstanbul’a döndü. Ancak 33 yaşındaki futbolcunun resmi maçlarda oynayacak duruma gelmesinin biraz daha zaman alabileceği belirtiliyor.

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