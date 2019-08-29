Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı kırmızılı takım, A Grubu'nda yer alacak. Galatasaray'ın A Grubu'ndaki rakipleri, Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugge olacak.

Kura çekiminin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu. Cengiz, Falcao sorusuna, "9 transfer yaptık, sadece 1.5 milyon Euro ödedik. Bizim UEFA'ya sözümüz var. Taraftarımız yetinmiyor, yeni transfer istiyor. Ben olsam ben de isterim. Aylardır Falcao için uğraşıyoruz. Abdurrahim gibi kardeşimize acımasızlıklar yapıldı. Canla başla çalışıyorlar" cevabını verdi.

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Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak ile idari menajer Şükrü Hanedar, kura çekimi öncesi Monaco'da Radamel Falcao ile bir araya gelmişti. Monte Carlo Beach Otel'de gerçekleşen buluşmada menajer Ahmet Bulut da yer alırken henüz transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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