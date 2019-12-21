Galatasaray'ın kiralık gönderdiği Mbaye Diagne, Belçika'da tutunamadı. Senegalli golcü futbolcu Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların sezon başında Club Brugge kulübüne kiraladığı Mbaye Diagne'nin ayrılığı kesinleşti.

Belçika ekibi bir süredir kadro dışı bıraktığı Diagne'yi Ocak ayında resmen gönderme kararı aldı. Brugge, Mayıs ayına kadar kontratı olan ve 1 yıllığına kiraladığı Diagne'yi sezon sonunu beklemeden yolları ayıracağını menajeri ve sarı kırmızılı kulübe iletti.

GALATASARAY PARANIN TAMAMININ ÖDENMESİNİ İSTEDİ

Belçika ekibi, Diagne'nin menajeri ile görüşerek ara transfer döneminde Galatasaray'a dönmesi ya da başka bir kulübe geçici olarak kiralanacağını iletti.

Sarı kırmızılılar, sezon başında toplam 1 milyon 235 bin karla kiraladığı Diagne için Club Brugge'ün bu sorumluluğunu yerine getirmesini ve paranın tamamını ödemesini istedi. (Skorer)