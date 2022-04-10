Galatasaray camiasında gündem erken seçim, ancak İstanbul Valiliği'nin açtığı dava kafaları karıştırmış durumda. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Dernekler Masası'nın müfettişleri, Mustafa Cengiz ve Burak Elmas dönemlerinde yapılan ve ibrasızlıkla sonuçlanan iki genel kurulda usülsüzlük olduğunu tespit edince devreye İstanbul Valiliği girdi. Valilik tarafından önceki gün kulübün mahkemeye verilmesi ve son genel kurulda alınan hem ibrasızlık hem de erken seçim kararlarının iptalinin talep edilmesi, camiada hareketliliğe yol açtı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, hukukçuları, Divan Kurulu üyeleri, başkan adayları ve camianın önde gelenleriyle yaptığı son toplantı gece yarısına kadar sürdü.









İptal olursa tüzük değişebilir

Taraflar da dün bir araya geldi ve sürecin nasıl işleyeceği yönünde bir toplantı yapıldı. Eğer mahkeme, İstanbul Valiliği'nin taleplerini kabul ederse, Galatasaray'da erken seçim iptal olacak ve Burak Elmas görevine devam edecek. Ancak bu durumda Sarı-Kırmızılı kulübün tüzüğüne aykırı bir süreç ortaya çıkacak ve tüzükteki bazı maddelerin değişmesi gerekecek. Başkan Elmas, seçim sürecinin aynı şekilde devam etmesinden yana. Olası bir iptalin önüne geçilebilmesi amacıyla kulüpte formül aranıyor.