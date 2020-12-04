Galatasaray‘da sezon başında gönderilmesi planlanan ancak takımda kalmasının ardından lige iyi bir giriş yapan Younes Belhanda konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Hürriyet'in haberine göre; Covid-19 testi pozitif çıktığı için 2 haftadır takımdan ayrı kalan yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 10 maçta 3 gol 1 asistlik katkı sağlarken İstanbul’a gelen menajeri William D’Avila, sarı kırmızılı yönetime oyuncusunu devre arasında satabileceğini iletti.

Zamanlama yönetimi rahatsız etti

D’AVILA’nın yöneticilerine “Sizin görüşünüz aynı ise Belhanda’yı ocakta satmayı planlıyorum. Kontratı sezon sonu bitiyor, eğer sözleşmesini uzatmayacaksanız ilgilenen kulüpler var” dediği ifade edildi. Oyuncunun takıma konsantre olup performansını yükselttiği şu günlerde bu konunun gündeme gelmesi sarı kırmızılıları rahatsız ederken, menajer D’Avila’nın bu talebi iyi niyetli bulunmadı. Ancak William D’Avila’nın bu hamlesi üzerine sarı kırmızılılar Belhanda’nın kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak önemli bir karara imza atacak.

Terim'in görüşü belirleyici olacak

Garanti ücretinde indirim yapmayan isimler arasında yer alan Belhanda konusunda yönetimin teknik direktör Fatih Terim ile görüştükten sonra son kararını belirlemesi bekleniyor. Terim’in görüşüne göre Belhanda konusundaki tavır belirlenecek. G.Saray’ın önünde 3 seçenek var. Belhanda ya mevcut sözleşmesi ile sezonu tamamlayacak ya ocakta teklifler değerlendirilip yollar ayrılacak. Ya da sözleşmesinde indirime giderek kontratı uzatılacak.



