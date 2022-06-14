11 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni Başkanı seçilen Dursun Özbek ve Yönetim Kurulunun görevi devralma töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda gerçekleşti. Eski ve yeni yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği törende Başkan Dursun Özbek ve Burak Elmas birlik duruşu sergileyerek kurum için sürekliliğin devam etmesi adına iletişimlerini sürdürme mesajını verdiler.

Dursun Özbek: Zor günlerden çıkış, birliğin devam etmesiyle mümkün

Başkan Dursun Özbek, “Elbette devir teslim törenleri başka kurumlardaki gibi olmuyor. Giden-gelen gibi yorumlamıyorum. Biz bir ailenin parçalarıyız. Öyle bakıyorum. Sizi yönetimdeyken de kendime yakın, kardeş seviyesinde gördüm. Dolayısıyla Galatasaray’ın bu zor günlerinden çıkışı da bu birliğin beraberliğin devam etmesiyle mümkündür. Elbette bir süreç yaşandı ve bu sürecin devamı olarak biz geldik. Daha önce yaşananlar bilinmeden, istişare edilmeden kulübü yönetmek mümkün değil. Bir kopukluk olmamasını. Sürecin devamlığının olmasını rica ediyorum. Geçtiğimiz bir seneyi yaşadınız. Birikimleriniz ve tecrübeleriniz var. Sizden almamız gereken bilgiler var. Bu konuda lütfen bizden desteğinizi esirgemeyin.” diye konuştu.

Burak Elmas: Bütün arkadaşlarım Galatasaray’ın emrindeyiz

Galatasaray Spor Kulübü 38. Başkanı Burak Elmas ise, “Bizler sizin gibi Galatasaray’da herhangi bir koltuk ihtiyacı olmadan bu kulübün ve tüm kurumlarının emrinde olan Galatasaraylılarız. Biz, belli ideallerle bir yola çıktık. Dönemimizde yaptığımız ve yapmaya dönemimizin yetmediği şeyler oldu. Bunlardan en önemlisi birlik ve beraberliğin sağlanması, Galatasaray değerlerinin en üst seviyede yaşanması ve Galatasaray ilkelerine göre düzgün bir üslup olmasıdır. Biz bunu tüm çabamıza rağmen yapmakta muvaffak olamadık. Umarım sizin döneminiz bunun yakalandığı bir dönem olur. Size ve arkadaşlarınıza bu Galatasaray yolculuğunda sonsuz başarılar diliyorum. Bütün arkadaşlarım Galatasaray’ın emrindeyiz.” ifadelerini kullandı.