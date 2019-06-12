Galatasaray’ın orta saha için 1 numaralı adayı olan Ever Banega konusunda Boca Juniors’la kıyasıya bir kapışma yaşanıyor. Boca, altyapısından yetişen Banega’yı 11 yıl sonra yeniden renklerine bağlamak istiyor. Arjantin ekibi, 30 yaşındaki futbolcuya senelik 2 milyon Euro teklif etti. Ancak Sevilla’ya kiralama teklifi yaptı. İspanyol ekibi buna yanaşmıyor. Galatasaray’ın önerisi ise senelik 3.2 milyon Euro maaş. Cim Bom ayrıca yıldız futbolcuyu bonservisiyle alacak. Ancak Arjantin basınında çıkan haberlere göre Banega, 3.2 milyon Euro’luk rakamın artırılmasını istedi.

Instagram’dan takibe aldı...

Arjantinliler’e göre tecrübeli orta saha oyuncusunun tercihi Avrupa’da kalmak. Ancak Galatasaray’ın teklifini artırmaması halinde Banega’nın, çok daha düşük ücrete Instagram’dan takibe aldığı Boca Juniors’a dönebileceği kaydedildi.

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