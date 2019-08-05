Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Chelsea'nin 24 yaşındaki orta sahası Tiemoue Bakayoko'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı Kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisi ile görüşmelerini sürdürürken, Fransız futbolcudan taraftarı heyecanlandıran bir hamle geldi.

Yıldız futbolcu, Galatasaraylı bir taraftarın "Galatasaray'a gel" mesajını beğendi. Bakayoko'nun bu hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray yönetiminin geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Bakayoko'yu kiralamak için Chelsea'den oyuncunun haftalık 120 bin sterline tekabül eden maaşının önemli bir kısmını karşılamasını talep ettiği iddia edilmişti. İngiliz ekibinin ise öncelikli amacının futbolcuyu bonservisiyle göndermek olduğu kaydedilmişti.

2017 yılında 40 Milyon Sterlin karşılığında Monaco'dan Chelsea'ye gelen Bakayoko, geçtiğimiz sezonu Milan'da 32 Milyon Sterlin'lik satın alma opsiyonu ile beraber kiralık geçirmişti.